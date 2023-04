BJKC 2023, Slovacchia-Italia 1-2: Jasmine Paolini sconfitta in rimonta. Garbin schiera ora Cocciaretto (Di sabato 15 aprile 2023) La Slovacchia accorcia le distanze con l’Italia nella sfida di Billie Jean King Cup 2023. La squadra azzurra conduce ancora per 2-1, dopo che Jasmine Paolini è stata sconfitta da Anna Karolina Schmiedlova con il punteggio di 6-1 4-6 6-4 dopo poco più di due ore. Non ha pagato la scelta di Tathiana Garbin di affidarsi alla toscana e non a Martina Trevisan. Tantissimi comunque i rimpianti per Paolini che era avanti 3-0 nel terzo set prima di subire la rimonta dell’avversaria. Davvero troppi i 49 errori non forzati dell’azzurra, mentre Schmiedlova ha concluso con 28 vincenti. Paolini ha subito due palle break in apertura di match, ma non riesce a sfruttarle. Schmiedlova si salva ed è lei poi a strappare il servizio nel ... Leggi su oasport (Di sabato 15 aprile 2023) Laaccorcia le distanze con l’nella sfida di Billie Jean King Cup. La squadra azzurra conduce ancora per 2-1, dopo cheè statada Anna Karolina Schmiedlova con il punteggio di 6-1 4-6 6-4 dopo poco più di due ore. Non ha pagato la scelta di Tathianadi affidarsi alla toscana e non a Martina Trevisan. Tantissimi comunque i rimpianti perche era avanti 3-0 nel terzo set prima di subire ladell’avversaria. Davvero troppi i 49 errori non forzati dell’azzurra, mentre Schmiedlova ha concluso con 28 vincenti.ha subito due palle break in apertura di match, ma non riesce a sfruttarle. Schmiedlova si salva ed è lei poi a strappare il servizio nel ...

