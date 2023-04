BJKC 2023 | Slovacchia-Italia 1-2 | Jasmine Paolini sconfitta in rimonta Garbin schiera Cocciaretto

(Di sabato 15 aprile 2023) Laaccorcia le distanze con l’nella sfida di Billie Jean King Cup. La squadra azzurra conduce ancora per 2-1, dopo cheè statada Anna Karolina Schmiedlova con il punteggio di 6-1 4-6 6-4 dopo poco più di due ore. Non ha pagato la scelta di Tathianadi affidarsi alla toscana e non a Martina Trevisan. Tantissimi comunque i rimpianti perche era avanti 3-0 nel terzo set prima di subire ladell’avversaria. Davvero troppi i 49 errori non forzati dell’azzurra, mentre Schmiedlova ha concluso con 28 vincenti.ha subito due palle break in apertura di match, ma non riesce a sfruttarle. Schmiedlova si salva ed è lei poi a strappare il servizio nel ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.38 Le due hanno iniziato adesso le fasi di riscaldamento. 14.35 Scendono in campo Elisabetta Cocciaretto e Viktoria Hruncakova. 14.31 Non cambia invece dal ...