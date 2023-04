BJK Cup 2023 | Slovacchia-Italia | non scende in campo Trevisan | sarà Paolini contro Schmiedlova

Leggi su sportface

(Di sabato 15 aprile 2023) Come comunicato sul sito ufficiale della BJK Cup, nonMartinare in, alle ore 12:00 eAnna Karolina, per la terza sfida di, tie che mette in palio un posto alle BJK Cup Finalse che le azzurre conducono per 2-0. La tennista toscana, ieri bravissima a battere Viktoria Kuzmova e a regalare un posto alla squadra, oggisostituita dalla sua corregionale Jasmine. La scelta di Tathiana Garbin sembra dettata dalle scomodità cheè in grado solitamente di rifilare alla sua rivale odierna, chel’azzurra ha perso per 6 volte su 7 in carriera. SportFace.