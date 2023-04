Bimbo in ospedale, giudice nega legittimo impedimento a avvocata (Di sabato 15 aprile 2023) Doveva assistere il figlio di due anni, ricoverato al Bambino Gesù per un intervento in day hospital. Ma il giudice contro il parere del pubblico ministero ha negato il legittimo impedimento all'... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 15 aprile 2023) Doveva assistere il figlio di due anni, ricoverato al Bambino Gesù per un intervento in day hospital. Ma ilcontro il parere del pubblico ministero hato ilall'...

