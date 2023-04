Bernard Clerfayt | “Poche donne al lavoro | colpa del modello mediterraneo”

(Di sabato 15 aprile 2023) “Moltesono ancora in un, che siano di origine italiana, marocchina o turca. È unfamigliare in cui l’uomo lavora e la donna rimane a casa per occuparsi dei bambini”. Una frase shock quella pronunciata in diretta televisiva da, il ministro per ildella Regione di Bruxelles-Capitale, venerdì 14 aprile. Durante un’intervista all’emittente francofona Ln24, il politico belga ha esternato quelle che, secondo lui, sono le ragioni del divario occupazionale trae uomini in città. Se l’Europa è sempre più guidata dalle, basti pensare a Ursula von der Leyen, Christine Lagarde e Roberta Metsola rispettivamente al vertice della Commissione europea, della Banca Centrale e del ...

'Le affermazioni del Ministro belga, quando sostiene che a Bruxelles lavorano poche donne perché sarebbero di origine italiana o marocchina, sono molto gravi. Forse il Ministro dimentica che ci sono migliaia di italiani ...'Molte donne sono ancora in un modello mediterraneo, che siano di origine italiana, marocchina o turca. È un modello famigliare ...

The Brussels region labour minister, Bernard Clerfayt, caused a storm Friday by saying that fewer women worked in the Belgian capital than the rest of the country because of "a Mediterranean model, wh ...