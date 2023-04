Berlusconi | “situazione tranquilla” Cav ancora ricoverato | quando il prossimo bollettino

Leggi su iltempo

(Di sabato 15 aprile 2023) Undicesima giornata in terapia intensiva per Silvioal San Raffaele di Milano dallo scorso 5 aprile per una infezione polmonare insorta come conseguenza della leucemia mielomonocitica cronica di cui soffre da tempo. A monitorare costantemente le sue condizioni Alberto Zangrillo, il medico personale che oggi è stato intercettato in ospedale e ha rassicurato i cronisti sulladel Cav. Zangrillo che è tornato nel pomeriggio dopo essersi concesso la pausa - vittoriosa - al Marassi per il suo Genoa: “Se sono andato a vedere il Genoa e ora me ne vado via, traete voi le conclusioni. Tranquillo? Sì”. Per la prima volta, invece, nessun parente oggi è stato visto arrivare al nosocomio, che resta tuttavia‘presidiato' dai seppur pochi giornalisti. Vuoto di ...