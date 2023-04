(Di sabato 15 aprile 2023) Alberto, medico personale di Silvio, rassicura sulle condizioni dell'ex premier,all'ospedale San Raffaele di Milano per un'infezione polmonare , in un quadro di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfoglio_it : Ora che è ricoverato al San Raffaele è utile riavvolgere il nastro della vita di Silvio Berlusconi e di come è semp… - PressReview99 : Berlusconi ricoverato, Zangrillo: 'Situazione tranquilla' - PressReview99 : Silvio Berlusconi ricoverato: novità importanti sulle Condizioni di Salute dell'ex Premier; i dettagli… - News24_it : Berlusconi, “situazione tranquilla”. Cav ancora ricoverato, quando il prossimo bollettino - Il Tempo - tempoweb : Silvio #Berlusconi, “situazione tranquilla”. Cav ancora ricoverato, quando il prossimo bollettino #zangrillo… -

Alberto Zangrillo, medico personale di Silvio, rassicura sulle condizioni dell'ex premier,all'ospedale San Raffaele di Milano per un'infezione polmonare , in un quadro di leucemia mielomonocitica cronica. Il direttore delle ..., Zangrillo: 'Come sta Sono andato a vedere il Genoa, a voi le conclusioni...' Carri semoventi 'M109' da 155 mm apparentemente privi di insegne identificative Si tratterebbe, ...... e lo dico in questo caso non solo da avvocato di Silvio, ma anche da cittadino, perché si verificano proprio nei giorni in cui il Presidente èe sta combattendo una battaglia ...

Berlusconi ricoverato, Zangrillo: "Situazione tranquilla" Adnkronos

Alberto Zangrillo, medico personale di Silvio Berlusconi, rassicura sulle condizioni dell'ex premier Silvio Berlusconi ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano per un'infezione polmonare, in un ...E' stata una notte tranquilla quella trascorsa da Silvio Berlusconi al San Raffaele di Milano. Lo si apprende da fonti ospedaliere. Il leader di Forza Italia è ricoverato da undici giorni. Fino a lune ...