Bergamo Baroque Ensemble apre le “Stagioni del Lotto” a Ponteranica

Leggi su bergamonews

(Di sabato 15 aprile 2023). Il primo appuntamento della rassegna “Ledel” sarà domenica 16 aprile alle 17 alla Chiesa dei SS. Alessandro e Vincenzo di, con un concerto di musica rinascimentale e barocca, a ingresso libero, proposto dal gruppo musicale. Nella chiesa che ospita il polittico in sei tavole col celeberrimo angelo, vertice assoluto della tradizione cromatica veneziana, si esibiranno – per la direzione del maestro Maurizio Stefanìa, all’organo – Ilaria Magrini contralto, Silvia Muscarà violino I, Elena Zibetti violino II, Guido Tacchini flauto dolce, Andrea Ursella violoncello, Marco Lorenzi viola e viola da gamba, Marcello Regazzi violone. In programma musiche rinascimentali del periodo di attività del ...