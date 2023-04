Bergamo, al via i lavori a Contrada Tre Passi (Di sabato 15 aprile 2023) Bergamo. lavori al via lunedì 17 aprile in via Contrada Tre Passi, nel centro di Bergamo, tra via Tasso e via Camozzi: parte da qui infatti uno degli ultimi interventi – ma solo in ordine temporale – tra quelli che il Comune di Bergamo ha previsto e sta realizzando per abbattere quante più barriere architettoniche possibili e migliorare la sicurezza degli attraversamenti pedonali di diverse zone di Bergamo, dai quartieri al centro città. L’intervento di via Contrada Tre Passi si inscrive in un piano più ampio, già avviato, un investimento di oltre 500mila euro che tocca sei diverse aree della città. “Adeguiamo e mettiamo in sicurezza attraversamenti pedonali, sistemiamo e allarghiamo marciapiedi e un parcheggio – spiega l’assessore ai ... Leggi su bergamonews (Di sabato 15 aprile 2023)al via lunedì 17 aprile in viaTre, nel centro di, tra via Tasso e via Camozzi: parte da qui infatti uno degli ultimi interventi – ma solo in ordine temporale – tra quelli che il Comune diha previsto e sta realizzando per abbattere quante più barriere architettoniche possibili e migliorare la sicurezza degli attraversamenti pedonali di diverse zone di, dai quartieri al centro città. L’intervento di viaTresi inscrive in un piano più ampio, già avviato, un investimento di oltre 500mila euro che tocca sei diverse aree della città. “Adeguiamo e mettiamo in sicurezza attraversamenti pedonali, sistemiamo e allarghiamo marciapiedi e un parcheggio – spiega l’assessore ai ...

