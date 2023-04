“Benvenuta presidente” | festa per Meloni alla scuola italiana di Addis Abeba video

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 15 aprile 2023) Accolta da uno striscione tricolore che recitava “” e da una grande richiesta di selfie e abbracci, Giorgia, nel corso della sua visita adha fatto tappa al “Galileo Galilei”, un istituto che va dalle elementari alle superiori, esiste da oltre 60 anni ed è la più grandeall’estero, con oltre 900 iscritti, il 90% dei quali, terminate gli studi qui, si trasferisce in Italia per l’università. “Ragazzi, studiate sempre”, è stato l’invito rivolto dal premier ai bambini e ai ragazzi che le chiedevano una foto. La visita è stata anche l’occasione per un punto con la stampa, nel quale ildel Consiglio ha ribadito la propria soddisfazione per l’esito della missione in Etiopia e si è soffermata ...