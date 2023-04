Benevento-Reggina sabato 15 aprile 2023 ore 14 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici Agostinelli è il nuovo tecnico dei giallorossi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Benevento-Reggina, le formazioni ufficiali: Fabbian in campo dal 1' - - tabellamercatob : 14^ ritorno #SerieB Sette gare alle 14.00 Formazioni /1 #BeneventoReggina Tre cambi per uno #Benevento: Glik, Acam… - ottopagine : Serie B LIVE, la diretta testuale di Benevento-Reggina #Benevento - citynowit : Agostinelli manda tutti in campo: Glik, Acampora, Schiattarella e Simy - teoocchiuto : #Benevento (3-5-2): Paleari; Veseli, Glik, Tosca; Improta, Acampora, Schiattarella, Tello, Foulon; Carfora, Simy.… -

Inizia così il comunicato diramato questa mattina sui social dalla Curva Sud , in occasione della sfida delle 14 tra. ' Non stiamo qui per analizzare l'operato tecnico e ...Le formazioni ufficiali di, sfida valida per la 33esima giornata della Serie B 2022/2023 . Allo Stadio Ciro Vigorito, va in scena un match piuttosto interessante e importante per entrambe le squadre: la ......Venezia di Paolo Vanoli ha subito voglia di dimenticare la beffarda sconfitta in casa della,... solo il fanalino di coda(13) ha fatto peggio. La squadra di Vanoli ha però perso solo ...

Verso Benevento-Reggina, Agostinelli: "Ai tifosi prometto solo la grande fame di annientare l'avverrsario" - strill.it Strill.it

Le formazioni ufficiali di Benevento-Reggina: il tecnico dei padroni di casa, Andrea Agostinelli, si affida a Simy, tra gli ospiti da tenere d'occhio Menez Alle ore 14:00 della giornata odierna, ...Benevento e Reggina si sfidano a partire dalle ore 14, arrivano intanto le formazioni ufficiali Inzaghi rilancia Menez in attacco, mentre conferme in difesa, Majer in panchina, ...