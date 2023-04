Benevento-Reggina | le pagelle | Agostinelli rispolvera i senatori | Foulon croce e delizia

Leggi su anteprima24

(Di sabato 15 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutiIlconquistata un punto contro lache non cambia la classifica. A disposizione dei giallorossi c’è una giornata in meno, ne mancano cinque per evitare il ritorno in serie C. Ripartire dal secondo tempo odierno è l’unica possibilità per non spegnere definitivamente la fiammella della speranza. Paleari – Nessun intervento di rilievo. Esce per il colpo subito nello scontro con Di Chiara, facendo in tempo a prendere gol. Voto: 5,5 (1’st Manfredini – Ordinaria amministrazione su una punizione di Hernani, lagli regala una tranquilla seconda parte di gara. Voto: 6) Veseli – Parte braccetto di destra e chiude terzino, sbaglia qualcosa in fase di impostazione. Il gol calabrese nasce nella sua zona, ripresa tranquilla. Voto: 5,5 Glik – Resterà il grande rimpianto di Stellone. Non è in forma ...