Ben Affleck a proposito di Matt Damon | «È un pessimo coinquilino»

(Di sabato 15 aprile 2023) Secondo Ben, che ha vissuto conquando erano entrambi attori emergenti, il suo compagno nel film «Air, La storia del grande salto», non avrebbe mai pulito casa e non «consiglierebbe a nessuno di vivere con lui»

Bisogna chiederlo a Matt Damon, che secondo Ben Affleck, che è stato suo coinquilino, l'attore di Downsizing non avrebbe mai pulito in casa. «Non suggerirei di vivere con lui», dice l'attore e marito ...