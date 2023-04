Belen Rodriguez sta attraversando una crisi personale | “Stefano De Martino solo tu puoi guarirmi”

(Di sabato 15 aprile 2023) Secondo Diva e Donna,starebbeun momento difficile o addirittura una “profonda” legata al suo aspetto fisico – con l’età che avanza – e all’ambito professionale, nel quale ormai sembra essere passata in secondo piano, ora che l’ex maritoDesta vivendo un periodo d’oro della sua carriera, non a caso l’articolo pubblicato dal settimanale è stato intitolato: “tudal mio male oscuro…” Il “male oscuro” di, ora è il momento diDeStando a quanto trapelato dalle pagine di Diva e Donna,...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... scuderiaanita : @signofIouis_ Se tu non sei figa io sono Belen Rodriguez - PressReview99 : 'Gli ho tirato un cactus addosso': raptus di rabbia di Belen Rodriguez | Lui coperto di spine… - maina_enrica : Tacco 12 e jeans aderente: lo show di Belen Rodriguez in tribunale - La ... - luigisa27514204 : Cecilia Rodriguez e quel gesto che indigna i fan: «Non ti fa schifo?». Cosa ha fatto - GossipOne_it : La dolce sorpresa della figlia di Belen Rodriguez durante l'isolamento da Covid-19 -

... che ha contrattaccato la giornalista riportando alla luce alcuni dei suoi personali scandali , incluso uno in particolare con la sua ex fidanzata,: Fabrizio Corona: la verità sulla ...Estratto da www.leggo.it selfie dalla quarantena di1 In bikini: la soluzione per combattere il Covid.infiamma il web con i suoi selfie davanti allo specchio. In isolamento da qualche giorno, dopo essere risultata ...Un post innocente, quello che la sorella die fidanzata di Ignazio Moser pubblica su Instagram, che però le attira addosso decine di commenti violentissimi e offensivi. Il tenore è ...

Belen Rodriguez chiusa in casa per Covid, si scatta foto in bikini: «Corpo perfetto e lato B da urlo» leggo.it

Fabrizio Corona e la difesa sulla collaborazione con Massimo Giletti: cosa ha detto e come ha supportato l'amico ...Riempita di critiche. Non ha fatto un figurone la sorella di Belen Rodriguez che, arrivata da qualche ora a Los Angeles per partecipare al Coachella festival è stata già ...