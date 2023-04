Belen non si presenta all’importante appuntamento | È in crisi profonda (Di sabato 15 aprile 2023) I fan di Belen sono preoccupati: la showgirl non si è presentata all’appuntamento e il motivo è molto serio. Negli ultimi giorni Belen ha fatto preoccupare i suoi fan dopo che non si è presentata nella trasmissione in cui era attesa. Il motivo la showgirl lo ha spiegato nelle sue storie di Instagram e i suoi follower si sono subito stretti intorno a lei per darle tutto il supporto di cui aveva bisogno. La showgirl infatti era attesa a Le Iene, programma che conduceva prima insieme a Teo Mammuccari e ora in solitaria. Purtroppo la conduttrice non sarà presente neanche nella prossima puntata del 14 aprile e il motivo è molto serio: Belen ha alcuni problemi di salute di cui deve occuparsi il prima possibile. I telespettatori si sono subito preoccupati per questa sua ... Leggi su howtodofor (Di sabato 15 aprile 2023) I fan disono preoccupati: la showgirl non si èta all’e il motivo è molto serio. Negli ultimi giorniha fatto preoccupare i suoi fan dopo che non si èta nella trasmissione in cui era attesa. Il motivo la showgirl lo ha spiegato nelle sue storie di Instagram e i suoi follower si sono subito stretti intorno a lei per darle tutto il supporto di cui aveva bisogno. La showgirl infatti era attesa a Le Iene, programma che conduceva prima insieme a Teo Mammuccari e ora in solitaria. Purtroppo la conduttrice non sarà presente neanche nella prossima puntata del 14 aprile e il motivo è molto serio:ha alcuni problemi di salute di cui deve occuparsi il prima possibile. I telespettatori si sono subito preoccupati per questa sua ...

