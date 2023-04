Beautiful anticipazioni americane | Hope sogna di far l’amore con Thomas

(Di sabato 15 aprile 2023) La vita dista per subire un nuovo sconvolgimento secondo quanto riportano ledi, in quanto la Logan inizierà a pensare sempre di più aForrester e all’improvviso desiderio che ha iniziato a provare per lui, arrivando addirittura ad immaginare il suo volto sovrapposto a quello del marito Liam. Lei stessa non si spiega cosa le stia accadendo, ma ad un certo punto arriverà a pensare di essere come sua madre, finendo per discutere animatamente proprio con Brooke. Che ne sarà diLogan? E che cosa succederà negli episodi che presto vedremo su Canale 5? Puntatedi, i primi pensieri disuTutto inizierà da un equivoco che vedrà coinvolti Liam, ...

Nelle puntate diche andranno in onda dal 24 al 30 aprile 2023 , tra due settimane, vedremo Ridge affrontare faccia a faccia Deacon . Il Forrester, scoperta la verità sulla notte di Capodanno, deciderà di ...: Steffy e Thomas hanno le prove per incastrare Brooke Charlie assicurerà ai ragazzi di avere il modo per intrufolarsi nel sistema di sicurezza di casa di Ridge e di poterlo ...in corso

Anticipazioni Beautiful, trama puntate dal 15 al 21 aprile 2023: il prezzo del tradimento di Brooke SuperGuidaTV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 16 aprile 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Canale5 ci dicono che mentre Steffy e Thomas vedranno i video di sor ...