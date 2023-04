Bayern Monaco – Hoffenheim 1-1 | lo storditore di Kramaric frustra Tuchel

(Di sabato 15 aprile 2023) Notizia fresca giunta in redazione: La settimana movimentata delha preso un’altra svolta sabato, quando è stato costretto a pareggiare 1-1 in casa in Bundesliga contro l’umile. La squadra di Thomasha subito una sconfitta per 3-0 nell’andata dei quarti di finale di Champions League contro il Manchester City a metà settimana, con più titoli dopo la partita quando Sadio Mane avrebbe preso a pugni il compagno di squadra Leroy Sane nello spogliatoio, guidando a multa e squalifica per il nazionale senegalese. Non ci sono stati segni di disarmonia nelle prime fasi all’Allianz Arena, però, quando Benjamin Pavard ha portato ilin vantaggio con una semplice conclusione. Eppure la punizione al 71? di Andrejha ristabilito la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OptaPaolo : 26 - La Roma ha colpito 26 legni: record tra le squadre dei cinque maggiori campionati europei 2022/23, considerand… - DiMarzio : #ChampionsLeague | @FCBayern, rissa tra #Mané e #Sané dopo la sconfitta contro il @ManCity: il 10 è uscito sanguina… - clape87 : RT @Gio_Dusi: Tuchel a Espn dice bene: 'Degli altri risultati non me ne può fregar di meno'. Ha ragione, perché nelle ultime 4 partite il s… - Ftbnews24 : #Mercato Napoli, non solo Bayern Monaco: inserimento del Chelsea per Osimhen #Bayern Monaco, Calciomercato, Chelsea… - FpizzutiPizzuti : @DamianoMassimo1 Solo il Taranto calcio, la Ignis Varese, la Panini Modena, il Petrarca Padova, la Pro Recco… e ovv… -

La cura Tuchel non ha guarito il, che dopo la pesante sconfitta subita col Manchester City in Champions League ha solo pareggiato in campionato con l'Hoffenheim (1 - 1), ma il 3 - 3 del Dortmund a Stoccarda mantiene i ...Clamoroso in Bundesliga dove il Borussia Dortmund si fa rimontare in 11 contro 10 e dopo un vantaggio di 2 - 0 Il Borussia Dortmund fallisce l'aggancio in classifica al. I gialloneri, in trasferta a Stoccarda, si fanno clamorosamente rimontare in 11 contro 10, dopo essere stati in vantaggio anche di due reti. Poi il ...Anche il campionato è a rischio. Ad aprile ilsi sta improvvisamente mostrando fragile. Dopo esser stato eliminato dalla coppa nazionale (dal Friburgo) e aver perso l'andata dei quarti di Champions League (3 - 0 in casa del City), i ...

La cura Tuchel non ha guarito il Bayern Monaco, che dopo la pesante sconfitta subita col Manchester City in Champions League ha solo pareggiato in campionato con l'Hoffenheim (1-1), ma il 3-3 del Dort ...Dopo la sconfitta in Champions, la squadra di Tuchel non va oltre l'1-1 in casa ma mantiene 2 punti di vantaggio sul Dortmund, rimontato dallo Stoccarda ...