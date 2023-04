Basket, Serie A1 2022-2023: Reggio Emilia batte Treviso 88-77, cronaca e tabellino (Di sabato 15 aprile 2023) Unahotels Reggio Emilia batte Nutribullet Treviso Basket per 88-77 nella sfida valida per la ventiseiesima giornata della Serie A1 2022/2023 di Basket, portando a casa un’altra vittoria in campionato. Il miglior marcatore della partita è Adrian Banks, il quale mette a segno 26 punti, che però non bastano a regalare la vittoria a Treviso. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR SEASON Il match parte forte, con entrambe le fazioni che attaccano, mettendo a segno diversi canestri. Sugli scudi Banks che, grazie ai suoi punti, fa chiudere il primo quarto sul 21-21. Nel secondo quarto la situazione cambia e l’equilibrio scompare, con i padroni di casa che hanno la meglio sugli ospiti, mettendosi addirittura ... Leggi su sportface (Di sabato 15 aprile 2023) UnahotelsNutribulletper 88-77 nella sfida valida per la ventiseiesima giornata dellaA1di, portando a casa un’altra vittoria in campionato. Il miglior marcatore della partita è Adrian Banks, il quale mette a segno 26 punti, che però non bastano a regalare la vittoria a. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR SEASON Il match parte forte, con entrambe le fazioni che attaccano, mettendo a segno diversi canestri. Sugli scudi Banks che, grazie ai suoi punti, fa chiudere il primo quarto sul 21-21. Nel secondo quarto la situazione cambia e l’equilibrio scompare, con i padroni di casa che hanno la meglio sugli ospiti, mettendosi addirittura ...

