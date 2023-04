Basket, Serie A: Reggio Emilia vince l’anticipo con Treviso (Di sabato 15 aprile 2023) Si è aperta la ventiseiesima giornata della Serie A di Basket con la vittoria della Unahotels Reggio Emilia sulla Nutribullet Treviso per 88-77. Un successo, il terzo consecutivo, importantissimo per gli Emiliani in chiave salvezza, con Reggio che si porta a +4 su Verona e soprattutto aggancia in classifica proprio Treviso a quota 20 punti. Il migliore per Reggio Emilia è Osvaldas Olisevicius con 17 punti, ma importanti sono anche i 13 di Michele Vitali e gli 11 di Mouhamet Diouf. A Treviso non bastano i 26 punti di uno straordinario Adrian Banks e i 14 di Octavius Ellis. Primo quarto equilibrato con un continuo botta e risposta tra le due squadre (21-21 alla prima sirena). Nel secondo quarto ... Leggi su oasport (Di sabato 15 aprile 2023) Si è aperta la ventiseiesima giornata dellaA dicon la vittoria della Unahotelssulla Nutribulletper 88-77. Un successo, il terzo consecutivo, importantissimo per glini in chiave salvezza, conche si porta a +4 su Verona e soprattutto aggancia in classifica proprioa quota 20 punti. Il migliore perè Osvaldas Olisevicius con 17 punti, ma importanti sono anche i 13 di Michele Vitali e gli 11 di Mouhamet Diouf. Anon bastano i 26 punti di uno straordinario Adrian Banks e i 14 di Octavius Ellis. Primo quarto equilibrato con un continuo botta e risposta tra le due squadre (21-21 alla prima sirena). Nel secondo quarto ...

