(Di sabato 15 aprile 2023) Si è aperta la ventiseiesimadellaA dicon la vittoria della Unahotelssulla Nutribulletper 88-77. Un successo, il terzo consecutivo, importantissimo per glini in chiave salvezza, conche si porta a +4 su Verona e soprattutto aggancia in classifica proprioa quota 20 punti. Il migliore perè Osvaldas Olisevicius con 17 punti, ma importanti sono anche i 13 di Michele Vitali e gli 11 di Mouhamet Diouf. Anon bastano i 26 punti di uno straordinario Adrian Banks e i 14 di Octavius Ellis. Primo quarto equilibrato con un continuo botta e risposta tra le due squadre (21-21 alla prima sirena). Nel secondo ...

Basket, 26^ giornata Serie A 2023: Reggio Emilia vince l'anticipo con Treviso OA Sport

