(Di sabato 15 aprile 2023) Matteoparla diper. Il giornalista sottolinea su Sky Sport lo stop del Milan a Bologna, c’è la chance per unper i nerazzurri. CHANCE – Matteoalimenta le speranze per. Oggi non ci sono alibi, servono i tre punti: «importantissima per, perché dopo il pareggio del Milan ha la chance di superare in questo derby in classifica i rossoneri per la corsa alla Champions League. Sarà un’anche per vedere seha capito gli errori del passato, se è maturata ed ha imparato a essere un po’ più continua. Dopo una grande prestazione in Champions League la squadra proverà a ripetersi in campionato. In caso di successo si ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Barzaghi: «Occasione importante per l'Inter. Possibile sorpasso» - -

... Marco Giorgino, Alessandra Giuseppina, Paola De Martini. La lista presentata per il ... In primo piano c'è la Fondazione Mps che indella ricapitalizzazione dello scorso autunno ha ...In cabina di regia per la lista di minoranza c'e' la Fondazione Mps che indella ... Per il cda hanno candidato infatti Marco Giorgino, Paola De Martini e Alessandra Giuseppina. Per ......di Marionon cerca indulgenza né sconti in un pubblico che, purtroppo, sembra cedere con troppa facilità a espressioni compiaciute e slanci di clemenza. Ci chiediamo se non sia un'...

Barzaghi: «Occasione importante per l’Inter. Possibile sorpasso» Inter-News.it

Un’esultanza destinata a far discutere ben oltre il 90’. Nei minuti finali di Juventus-Inter, semifinale d’andata della Coppa Italia, Romelu Lukaku ha segnato il gol del definitivo 1-1 al 95’. L’attac ...Barzaghi, in collegamento da Torino per Sky Sport 24, ha parlato di Lukaku e del suo momento no dopo le occasioni sbagliate con la Fiorentina. QUESTIONE DI FIDUCIA - Matteo Barzaghi ha detto la sua su ...