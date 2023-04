Bari: intossicata da detergenti per liberare i tubi della doccia, morta 74enne Quartiere Japigia (Di sabato 15 aprile 2023) tubi della doccia intasati. Così la donna, stando a ricostruzioni dell’accaduto, ha usato candeggina ed ammoniaca per strurarli. Si è creata, per il notevole quantitativo, una nube tossica che ha ucciso la 74enne. Il marito, a sua volta, è stato trasportato al policlinico a causa di un malore. L'articolo Bari: intossicata da detergenti per liberare i tubi della doccia, morta 74enne <small class="subtitle">Quartiere Japigia</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di sabato 15 aprile 2023)intasati. Così la donna, stando a ricostruzioni dell’accaduto, ha usato candeggina ed ammoniaca per strurarli. Si è creata, per il notevole quantitativo, una nube tossica che ha ucciso la. Il marito, a sua volta, è stato trasportato al policlinico a causa di un malore. L'articolodaper proviene da Noi Notizie..

Bari, mescola detergenti per liberare uno scarico: donna muore intossicata La Repubblica Bari, mescola candeggina e ammoniaca per liberare tubi del bagno: donna morta per intossicazione Una donna di 74 anni è morta all'interno del suo appartamento a Bari per intossicazione. Si chiamava Maddalena Tanzi e viveva in via Guglielmo Appulo, nel quartiere Japigia.