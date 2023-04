Bari-Como sabato 15 aprile 2023 ore 14 | 00 | formazioni | quote | pronostici | diretta TV | convocati

(Di sabato 15 aprile 2023) Con due vittorie senza subire gol ilha rosicchiato due punti al Genoa che ora è distante quattro soli punti in vista della volata finale per il secondo posto dalla quale sembra ora estromesso il Südtirol, battuto proprio dai pugliesi lunedì scorso e ora staccato di otto punti rispetto ai liguri. Il, che ha InfoBetting: Scommesse Sportive e

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TUTTOB1 : Bari, Mignani: 'Como squadra forte, con valori importanti, sara difficilissimo. Per sostituire Maiello ballottaggio… - Nicolascpapa : The places: @MrBeast Torino Como Bergamo Brescia Milano Genova Parma Venecia Bologna Pisa Livorno Florencia Si… - TgrRai : RT @TgrRaiPuglia: #SerieB. Domani alle 14 @sscalciobari - @Como_1907 #ioseguotgr - TgrRaiPuglia : #SerieB. Domani alle 14 @sscalciobari - @Como_1907 #ioseguotgr - SportdelSud : #Mignani, tecnico del #Bari, in conferenza pre #Como ha fatto il punto sulla condizione dei propri attaccanti, soff… -

IV: ARENA VAR: MARINI AVAR: BARONIh. 14.00 CHIFFI BOTTEGONI - TRASCIATTI IV: BORDIN VAR: DIONISI (ON - SITE STADIO "SAN NICOLA") AVAR: PRONTERA (ON - ...Benedyczak (P) Sabato 15 aprile Ascoli - Sudtirol: ore 14:00: ore 14:00 Benevento - Reggina: ore 14:00 Cosenza - Cittadella: ore 14:00 Genoa - Perugia: ore 14:00 Spal - Brescia : ore 14:...Un Genoa che mantiene comunque un vantaggio di 4 punti sulterzo, impegnato domani proprio contro ill'avversario dell'ultimo turno dei rossoblù ma che non si fida del Perugia ...

Bari-Como, sabato previsti bus navetta per lo stadio San Nicola BariToday

Bari - Como in diretta allo Stadio San Nicola. Il Bari affronta il Como sabato 15 aprile 2023 alle ore 14.00 per il match valido per la 33° giornata di Serie B 2022-2023. Nell'ultimo turno di ...Modena-Parma 1-1, fiammate in avvio di Diaw e Benedyczak poi il derby emiliano termina senza vincitori - picenotime.it - IT ...