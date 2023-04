Barcellona | il Tottenham adocchia Ansu Fati

Leggi su sportface

(Di sabato 15 aprile 2023) Il sogno di, come da lui stesso dichiarato in più circostanze, sarebbe quello di vincere col, ma sappiamo anche che il club catalano sarebbe pronti a valutare eventuali offerte e gli estimatori non mancano. Uno su tutti è il: stando a quanto riportato dal ‘Daily Express’, gli Spurs sarebbero pronti a fare del 20enne attaccante spagnolo l’acquisto più caro della propria storia, superando i 62 milioni di euro sborsati nell’estate 2019 per acquistare Ndombele dal Lione., nei piani del, potrebbe essere il tassello ideale per affiancare in avanti Son e Kane, il cui futuro però resta incerto. SportFace.