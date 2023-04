Barbara D’Urso, chi sono e cosa fanno i suoi figli nella vita? (Di sabato 15 aprile 2023) Barbara D’Urso ha due figli adulti, Gianmauro Berardi ed Emanuele Berardi, avuti dalla relazione iniziata nel 1982 e proseguita per dieci anni con il produttore cinematografico Mauro Berardi. Il primogenito, Gianmauro, ha 36 anni ed è un medico chirurgo specializzato nel trapianto degli organi, mentre il secondogenito, Emanuele, ha 34 anni ed è un fotografo e un videomaker. Entrambi sono lontani dal mondo dello spettacolo e non amano stare sotto ai riflettori. Per questo motivo le foto pubbliche della conduttrice assieme a loro sono pochissime. Barbara D’Urso, chi sono e cosa fanno i figli Gianmauro Berardi Emanuele Berardi Non solo, perché Barbara D’Urso è anche ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 15 aprile 2023)ha dueadulti, Gianmauro Berardi ed Emanuele Berardi, avuti dalla relazione iniziata nel 1982 e proseguita per dieci anni con il produttore cinematografico Mauro Berardi. Il primogenito, Gianmauro, ha 36 anni ed è un medico chirurgo specializzato nel trapianto degli organi, mentre il secondogenito, Emanuele, ha 34 anni ed è un fotografo e un videomaker. Entrambilontani dal mondo dello spettacolo e non amano stare sotto ai riflettori. Per questo motivo le foto pubbliche della conduttrice assieme a loropochissime., chiGianmauro Berardi Emanuele Berardi Non solo, perchéè anche ...

