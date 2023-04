Bar meravigghia | la Sicilia arriva a milano

(Di sabato 15 aprile 2023) Birra Messina sarà presente allaDesign week, il 21 e il 22 aprile, nella splendida cornice dei Chiostri di Sant’Eustorgio (Corso di Porta Ticinese 95) con il Bar. Uno spazio aperto, nel cuore di, in cui consumatori saranno circondati dall’inaspettata ricchezza di installazioni uniche e potranno vivere esperienze autentiche che non smettono mai di sorprendere. Il Barnasce con l’obiettivo di omaggiare l’isola che ha dato i natali a Birra Messina e ha l’ambizioso obiettivo di far riscoprire il significato della “meraviglia”, intesa come viaggio esperienziale tra arte, cultura, gusto e tradizione, ai suoi visitatori. I chiostri che ospitano il bar sono impreziositi da installazioni iconiche tra le quali è possibile poter gustare il tradizionale cibono ...

