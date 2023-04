Ballando con le stelle | il Codacons denuncia la Rai che mantiene “segreti” i voti e richiama la Carlucci

(Di sabato 15 aprile 2023) La Rai si ribella al governo Meloni e, contravvenendo alle disposizioni imposte dalla Commissione per l’accesso della Presidenza del Consiglio, rifiuta ancora una volta di mostrare ali dati suidi ‘con le”’. La vicenda vieneta oggi dale dall’Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi che, come si ricorderà, nei giorni scorsi avevano vinto il primo round di una battaglia sulla trasparenza deidel pubblico, con il Governo che aveva accolto l’istanza delle due associazioni ordinando alla Rai di mostrare gli atti relativi aidel pubblico raccolti durante l’ultima edizione di ‘con le’. Secondo quanto apprende l’Adnkronos, con una nota emanata ...

Nuova querelle tra il Codacons e la Rai . In particolare, a finire nel mirino dell'associazione dei consumatori è Ballando con le stelle, accusata di non mostrare i risultati definitivi del tele voto. " La Rai si ribella al governo Meloni e, contravvenendo alle disposizioni imposte dalla Commissione per l'accesso ...La Rai si ribella al governo di Giorgia Meloni e il Codacons denuncia viale Mazzini. Guerra senza quartiere intorno a Ballando con le stelle . Subito dopo la fine del talent vip di Rai 1 vinto da Luisella Costamagna , l'associazione dei consumatori aveva chiesto di avere accesso ai dati sul voto del pubblico raccolti ...

Ancora uno scontro tra il Codacons e la Rai: Carlo Rienzi annuncia azioni legali contro Ballando con le stelle e la tv pubblica ...(Adnkronos) - "La Rai si ribella al governo Meloni e, contravvenendo alle disposizioni imposte dalla Commissione per l’accesso della Presidenza del Consiglio, rifiuta ancora una volta di mostrare al C ...