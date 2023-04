Ballando con le Stelle con bambini? Il piano dopo fine Cantante Mascherato

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 15 aprile 2023) Il destino delsembra segnato. Il programma di Rai1, arrivato quest'anno alla quarta edizione, non sta ottenendo i risultati sperati: la media è di 2 milioni di telespettatori e picchi del 17% di share. Troppo poco per battere la corazzata di Maria De Filippi che conquista con la versione serale del suo talent circa 4 milioni di telespettatori e il 27% di share. Ogni sabato, insomma, è una sconfitta per il primo canale Rai. Da settimane circolano indiscrezioni circa la chiusura deldalla prossima stagione. D'altronde la tv non perdona: quando lo show non funziona, cala il sipario. Il ritmo sarebbe lento, la collocazione al sabato sera contro Maria De Filippi totalmente sbagliata. Per Milly Carlucci la cancellazione del talent potrebbe rappresentare un grande dispiacere dal ...