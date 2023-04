Baiardo e la foto mostrata a Giletti | «E’ Berlusconi con Graviano»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : È caccia alla foto di #Berlusconi con #Graviano e Delfino. #Giletti rivela ai Pm: 'Me l’ha mostrata Baiardo'… - repubblica : Mafia, Baiardo e la foto mostrata a Giletti: 'Quello è Berlusconi con Graviano e un generale dei carabinieri nel '9… - repubblica : Baiardo e la foto mostrata a Giletti: 'Quello è Berlusconi con Graviano e un generale dei carabinieri nel ’92'… - PolicyMaker_mag : La storiella della foto di Berlusconi con boss al centro del caso Giletti-Baiardo. I Graffi di Damato. - Michele_Arnese : I giochini di Baiardo con Giletti Da leggere il corsivo del notista politico Damato Su Start:… -

In mancanza ancora di questa, se davvero esistente, visto che lo stessoha smentito Giletti parlandone con i magistrati, Marco Travaglio sulla prima pagina del Fatto Quotidiano di ieri ...Berlusconi - Graviano, nuove indagini sulladel caso Giletti -Continua a far discutere la vicenda di Massimo Giletti, tra lo stop improvviso a 'Non è l'arena' da parte di La7 e la presuntaposseduta da Salvatoreche ...In mancanza ancora di questase davvero esistente, visto che lo stessoha smentito Giletti parlandone con i magistrati, Marco Travaglio sulla prima pagina del Fatto Quotidiano di ieri ha ...

Baiardo e la foto mostrata a Giletti: "Quello è Berlusconi con Graviano e un generale dei carabinieri nel ’9… la Repubblica

Inquirenti e forze dell’ordine stanno dando la caccia ad una foto segnalata alla magistratura da Massimo Giletti.Inquirenti e forze dell’ordine stanno dando la caccia ad una foto segnalata alla magistratura da Massimo Giletti.