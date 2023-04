Bagnaia vince ad Austin davanti a Rins e Martin

Leggi su agi

(Di sabato 15 aprile 2023) AGI - Dopo una splendida pole position con tanto di record della pista, Francescotrionfa anche nella Sprint Race del Gran Premio delle Americhe, terzo appuntamento della stagione di MotoGp. Gara praticamente in solitaria per il campione del mondo in carica, in testa dall'inizio alla fine con la sua Ducati e protagonista giusto di una piccola battaglia nelle fasi iniziali con Alex, giunto secondo al traguardo con l'Honda LCRalla Ducati Pramac di Jorge. Quarto posto per Aleix Espargaro su Aprilia, cadono invece Alex Marquez e Fabio Quartararo mentre erano in lotta per la Top5. Chiudono rispettivamente quinto e sesto Marco Bezzecchi e Luca Marini con le Ducati del Team VR46.