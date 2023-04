Bagnai Lega | “Inefficienza del Patto di Stabilità e Crescita”

(Di sabato 15 aprile 2023) ROMA – “L’esperienza dei due ultimi shock globali, la crisi Lehman e quella del Covid, è la migliore prova dell’deldi”. Lo ha affermato il deputato e responsabile economico dellaAlbertooggi a Roma in occasione del convegno “Dieci anni di asimmetrie europee.e convergenza a un anno dal voto in Europa”, promosso per celebrare i primi 10 anni dell’associazione a/simmetrie – Associazione italiana per lo studio delle asimmetrie economiche. “Dopo la crisi finanziaria del 2009 l’austerità propugnata dalha causato una visibile e persistente divergenza fra Paesi del Nord e del Sud Europa”, ha proseguito Alberto, “Dopo la crisi pandemica la ...

Bagnai: "Patto di instabilità e crescita inefficiente" Vasto Web

L'Aquila. "L'esperienza dei due ultimi shock globali, la crisi Lehman e quella del Covid, è la migliore prova dell'inefficienza del ...