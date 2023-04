Back to School ‘bocciato’ | Federica Panicucci trasloca al giovedì

(Di sabato 15 aprile 2023)tocambia serata. Il programma che riporta i vip sui banchi di scuola a rifare l’esame di quinta elementare dalla prossima settimana andrà in onda di; al suo posto, mercoledì 19 aprile, Italia 1 trasmetterà il film Doctor Strange. Il motivo è facilmente intuibile: la seconda edizione dello show condotto quest’anno da(nella passata stagione c’era Nicola Savino) è stato bocciato – tanto per restare in tema – sul fronte ascolti. Dopo il tiepido esordio a poco più di 1 milione di spettatori, pari al 7.5% di share, la seconda puntata di questa settimana è crollata a 840.000 e il 5.5%, facendosi doppiare dalla diretta concorrenza di Rai 2 con Rocco Schiavone, ma anche da Chi l’ha Visto?. Da qui la decisione di ...

Come riportato su Twitter da Massimo Falcioni di TvBlog e da Giuseppe Candela di Dagospia e del Fatto Quotidiano, ci sono importanti cambiamenti in arrivo per Back to School, la trasmissione condotta da Federica Panicucci in onda in queste settimane su Italia 1. La programmazione della seconda stagione dello show Mediaset, leggero e divertente, era fino a ... Da qualche settimana a questa parte Federica Panicucci è tornata in prima serata su Italia 1 alla guida della seconda edizione di Back to School al posto di Nicola Savino, che l'anno scorso ha deciso di passare a Tv8.

Federica Panicucci, risultati deludenti per Back to school. Il programma passa al giovedì, lo ha deciso Mediaset. Cambio di programmazione per Back to school. Il programma di Italia1, condotto da Federica Panicucci, si propone di riportare volti noti del piccolo schermo sui banchi di scuola.