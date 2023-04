Azzurri battuti 3-0 dal Portogallo nella prima amichevole di Vila Do Conde. Domenica si rigioca (Di sabato 15 aprile 2023) Un’ottima prestazione della Nazionale italiana di futsal, in casa dei campioni del mondo del Portogallo, non basta per strappare un risultato positivo. Gli Azzurri giocano per lunghi tratti partita patta contro la selezione allenata da Jorge Braz, specialmente nel primo tempo: nella ripresa fatale il raddoppio di Monteiro in avvio a spezzare gli equilibri. Domenica alle ore 21 la seconda amichevole sempre a Vila Do Conde. La partita. Dopo appena tre minuti il Portogallo passa avanti con Tiago Brito, che risolve una serie di batti e ribatti in area di rigore infilando l’1-0. La risposta degli Azzurri è immediata e porta la firma di Musumeci: il capitano, dopo una bella giocata in fascia, calcia di punta, ma il suo tiro termina largo di poco. I padroni ... Leggi su seriea24 (Di sabato 15 aprile 2023) Un’ottima prestazione della Nazionale italiana di futsal, in casa dei campioni del mondo del, non basta per strappare un risultato positivo. Gligiocano per lunghi tratti partita patta contro la selezione allenata da Jorge Braz, specialmente nel primo tempo:ripresa fatale il raddoppio di Monteiro in avvio a spezzare gli equilibri.alle ore 21 la secondasempre a Vila Do. La partita. Dopo appena tre minuti ilpassa avanti con Tiago Brito, che risolve una serie di batti e ribatti in area di rigore infilando l’1-0. La risposta degliè immediata e porta la firma di Musumeci: il capitano, dopo una bella giocata in fascia, calcia di punta, ma il suo tiro termina largo di poco. I padroni ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItalianSerieA : New post: Azzurri battuti 3-0 dal Portogallo nella prima amichevole di Vila Do Conde. Domenica si rigioca - Ca5Anteprima : Calcio a 5 Anteprima - Azzurri battuti 3-0 dal Portogallo nel primo test amichevole di Vila Do Conde: domenica si r… -