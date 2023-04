Avvistamento nei cieli della Colombia: Ufo o fake? (Di sabato 15 aprile 2023) Sono di pochi giorni fa la notizia ed il filmato che hanno circolato sui vari canali di informazione e su quelli dedicati agli oggetti volanti non identificati. L’oggetto in questione ha una forma strana che può ricordare molte cose, anche lo Space Shuttle, una orca, o addirittura una manta. In pratica la forma parte da quella di un rombo con quella che sembra una cupola, ma potrebbe essere semplicemente un’illusione ottica dovuta al movimento dell’oggetto nell’aria. O forse anche altro non propriamente reale. Secondo le cronache giunte a noi, la modella Colombiana Valentina Rueda Velèz stava viaggiando all’interno di un aereo bimotore ad elica su Antioquia (Colombia) il 26 marzo 2023, a circa 2000 piedi di altezza. Ad un certo momento, mentre stava riprendendo il volo con il suo smartphone, puntando verso le nuvole ed il mare al di ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 15 aprile 2023) Sono di pochi giorni fa la notizia ed il filmato che hanno circolato sui vari canali di informazione e su quelli dedicati agli oggetti volanti non identificati. L’oggetto in questione ha una forma strana che può ricordare molte cose, anche lo Space Shuttle, una orca, o addirittura una manta. In pratica la forma parte da quella di un rombo con quella che sembra una cupola, ma potrebbe essere semplicemente un’illusione ottica dovuta al movimento dell’oggetto nell’aria. O forse anche altro non propriamente reale. Secondo le cronache giunte a noi, la mona Valentina Rueda Velèz stava viaggiando all’interno di un aereo bimotore ad elica su Antioquia () il 26 marzo 2023, a circa 2000 piedi di altezza. Ad un certo momento, mentre stava riprendendo il volo con il suo smartphone, puntando verso le nuvole ed il mare al di ...

