“Avevi tutta la vita davanti”. Martina perde la vita a soli 19 anni, nella notte il terribile incidente (Di sabato 15 aprile 2023) terribile incidente stradale in Friuli: una ragazza di 19 anni ha perso la vita schiantandosi con la sua moto contro una macchina. Il bilancio dello schianto avvenuto nella serata di venerdì 14 aprile sull’ex strada provinciale 1 a Verzegnis, in provincia di Udine, lungo il tragitto che porta a Sella Chianzutan dopo l’abitato di Chiaicis, conta anche di due feriti. La giovane era in sella alla moto, mentre in auto c’erano due persone. A perdere la vita nello schianto è stata Martina Socciarelli, 19 anni, originaria di Perugia ma residente a Verzegnis: non ha avuto scampo dopo lo scontro tra la moto su cui viaggiava e un’auto. Sono ancora in corso di accertamento le cause ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 15 aprile 2023)stradale in Friuli: una ragazza di 19ha perso laschiantandosi con la sua moto contro una macchina. Il bilancio dello schianto avvenutoserata di venerdì 14 aprile sull’ex strada provinciale 1 a Verzegnis, in provincia di Udine, lungo il tragitto che porta a Sella Chianzutan dopo l’abitato di Chiaicis, conta anche di due feriti. La giovane era in sella alla moto, mentre in auto c’erano due persone. Are lanello schianto è stataSocciarelli, 19, originaria di Perugia ma residente a Verzegnis: non ha avuto scampo dopo lo scontro tra la moto su cui viaggiava e un’auto. Sono ancora in corso di accertamento le cause ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giomalago : Vicini al cordoglio della famiglia, dell'Igor Novara e di tutta la Federvolley per la tragica scomparsa di Julia It… - MarceVann : RT @wuminchia: crederci... sì... Se avevi bisogno di una prova che tutta questa storia è un diversivo di informazioni, allora non c'è migli… - nives71556203 : RT @wuminchia: crederci... sì... Se avevi bisogno di una prova che tutta questa storia è un diversivo di informazioni, allora non c'è migli… - Giordan48430646 : RT @wuminchia: crederci... sì... Se avevi bisogno di una prova che tutta questa storia è un diversivo di informazioni, allora non c'è migli… - wuminchia : crederci... sì... Se avevi bisogno di una prova che tutta questa storia è un diversivo di informazioni, allora non… -