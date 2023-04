Avellino | Rastelli | “Contro l’Andria per noi sarà una finale da non sbagliare”

(Di sabato 15 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto– “La squadra si è allenata bene, abbiamo recuperato qualche uomo. Rispetto alle ultime settimane abbiamo sicuramente delle alternative in più. Siamo pronti ad affrontare questa gara difficile, non ci aspettavamo che potesse diventare così decisiva a questo punto della stagione però dobbiamo essere realisti e sapere che bisognerà affrontarla come una”. Così il tecnico dell’, Massimoalla vigilia della sfidala Fidelis Andria. “Dal ritorno di Mirko Cudini è una squadra molto viva, ha ritrovato fiducia e convinzione anche con gli acquisti di gennaio che gli hanno dato ulteriore forza – dice – Giocano a calcio, hanno delle idee e delle individualità importanti. Bisogna avere grande rispetto al di là della classifica“. “I nostri tifosi ...

Si inserisce un ulteriore rebus nelle scelte di Massimo Rastelli per la trasferta al 'degli Ulivi' con l'Avellino chiamato al passo salvezza, non ancora certificata dai numeri, e al doppio successo

Conferenza stampa alla vigilia di Fidelis Andria-Avellino per mister Massimo Rastelli. Contro i pugliesi sfida cruciale per centrare la salvezza. Gaetano Vastola, ex difensore dell'Avellino, in un'intervista per Il Mattino ha parlato non soltanto del difficile momento che stanno attraversando i "lupi" allenati da Rastelli