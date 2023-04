Autostrada A11: chiusura notturna dell’allacciamento Firenze-Pisa Nord. Il percorso alternativo (Di sabato 15 aprile 2023) Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione degli impianti di illuminazione, dalle 22:00 di martedì 18 alle 1:00 di mercoledì 19 aprile, sarà chiuso il ramo di allacciamento sulla A11 Firenze-Pisa Nord, per chi proviene da Roma ed è diretto verso Firenze Leggi su firenzepost (Di sabato 15 aprile 2023) Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione degli impianti di illuminazione, dalle 22:00 di martedì 18 alle 1:00 di mercoledì 19 aprile, sarà chiuso il ramo di allacciamento sulla A11, per chi proviene da Roma ed è diretto verso

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fabiopi1000 : RT @iltirreno: Morto a 35 anni nello schianto in autostrada: chi è la vittima e la ricostruzione dell'incidente avvenuto sulla Firenze-Mare… - iltirreno : Morto a 35 anni nello schianto in autostrada: chi è la vittima e la ricostruzione dell'incidente avvenuto sulla Fir… - lacittanews : Tragedia nel fiorentino: un uomo di 35 anni ha perso la vita a causa di un incidente stradale: lo schianto è avvenu… - infoitinterno : Incidente mortale in autostrada A11: perde la vita un uomo di 35 anni - infoitinterno : A11, auto piomba su cantiere in autostrada: muore uomo di 35 anni -