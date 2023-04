Autosospensione dirigenti Iv Crotone e provoncia

Leggi su laprimapagina

(Di sabato 15 aprile 2023) È opportuno informare il territoriose (scrivono i dirigento) che il Gruppo dirigente di Italia Viva, a seguito della clamorosa frattura intervenuta nel Terzo Polo e di cui si continua da più giorni a parlare da parte della stampa nazionale, ha ritenuto doveroso autosospendersi dai propri ruoli dirigenziali, che, così operando, è di fatto venuto meno a tutte le aspettative che aveva fin qui suscitato. Svanisce così l’incoraggiante prospettiva che era stata aperta, nel panorama politico italiano, con la costituzione del Terzo Polo, di dare voce a tutti quegli elettori, assolutamente scontenti della politica messa in atto dalle due principali Coalizioni che si fronteggiano l’una contro l’altra. Coloro che, come i sottoscritti, possiedono un’idea alta della politica e hanno a cuore unicamente il bene del Paese e dei loro territori, non ...