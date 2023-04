Auto sbanda e piomba sulla folla, il video dell’incidente purtroppo è virale (Di sabato 15 aprile 2023) Un’Auto sbanda a tutta velocità e investe una folla di ragazzi. Il bruttissimo incidente è avvenuto a Bordeaux, in Francia. L’Auto stava percorrendo la strada a tutta velocità e ha sbandato centrando in piedi dei ragazzi che si trovavano nel marciapiede. Il video dell’accaduto è diventato virale su Twitter: le immagini dell’incidente sono impressionanti. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Julia Ituma, tutti i misteri dietro la morte: con chi era al telefono Leggi anche: Lei 83 e lui 37, dopo due anni di matrimonio festeggiano così il loro amore Auto investe una folla di ragazzi a Bordeaux: sette feriti, due gravi L’incidente è avvenuto nella serata di ieri, 14 aprile 2023, intorno alle 23. Un veicolo che ... Leggi su tvzap (Di sabato 15 aprile 2023) Un’a tutta velocità e investe unadi ragazzi. Il bruttissimo incidente è avvenuto a Bordeaux, in Francia. L’stava percorrendo la strada a tutta velocità e hato centrando in piedi dei ragazzi che si trovavano nel marciapiede. Ildell’accaduto è diventatosu Twitter: le immaginisono impressionanti. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Julia Ituma, tutti i misteri dietro la morte: con chi era al telefono Leggi anche: Lei 83 e lui 37, dopo due anni di matrimonio festeggiano così il loro amoreinveste unadi ragazzi a Bordeaux: sette feriti, due gravi L’incidente è avvenuto nella serata di ieri, 14 aprile 2023, intorno alle 23. Un veicolo che ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... messveneto : L’auto sbanda e si ribalta: donna rimane incastrata nell’abitacolo: L’incidente a Polcenigo. In base ai rilievi dei… - TViweb : New post: LEGGI LA NOTIZIA! Auto sbanda e finisce sotto il guardrail: estratta una donna - nordest24 : Sbanda con l’auto e finisce sotto al guardrail: ferita una donna - nordest24 : Destiny Udogie sbanda con l’auto e piomba su tavolini del bar: il giocatore dell’Udinese sottoposto ad accertamenti - CorriereAlbaBra : Sbanda con l'auto e finisce fuori strada: conducente in ospedale -