Auto contro moto, morta una ragazza in Friuli (Di sabato 15 aprile 2023) Una ragazza, di 18 anni, è morta dopo che la moto sulla quale viaggiava si è scontrata con un'Auto. E' accaduto intorno alle 22:30 di ieri a Verzegnis (Udine) sulla strada ex provinciale 1, lungo la ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 15 aprile 2023) Una, di 18 anni, èdopo che lasulla quale viaggiava si è scontrata con un'. E' accaduto intorno alle 22:30 di ieri a Verzegnis (Udine) sulla strada ex provinciale 1, lungo la ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Il navigatore dell'auto lo ha portato per sbaglio in una strada privata. Il giovane automobilista ha quindi provato… - News24_it : Incidente in moto, morta una ragazza: Martina aveva 19 anni. Il terribile schianto contro un'auto -… - FGuardiella : Auto contro moto, morta una ragazza in Friuli - fabiogard2 : Casualmente mi è capitato di sentire per un microsecondo il giornale radio. Nell'auto di mio fratello non ho potuto… - Ansa_Fvg : Auto contro moto, morta una ragazza in Friuli. Aveva 18 anni ed era in sella alla due ruote. Due feriti lievi #ANSA -