Ausilio | blitz a Barcellona! Possibile scambio Brozovic-Kessie ? TS

Leggi su inter-news

(Di sabato 15 aprile 2023) L’Inter è già a lavoro in vista del mercato estivo. Ildi ieri dia Barcellona è un segnale che il club già pensa al futuro nonostante la difficile situazione economica. Il ds nerazzurro è alla ricerca di potenziali occasioni come quella che, secondo Tuttosport, potrebbe coinvolgere i catalani in unotra Marceoe FrankIN VISTA ? Negli ultimi anni i destini di Inter e Barcellona sono sempre stati intrecciati a doppio filo. A partire dallo storico Triplete nerazzurro nel 2010, fino ad arrivare all’incontro dei gironi in questa stagione. Occasioni che in entrambi i casi hanno sorriso al club milanese. Nonostante i numerosi incontri tra le due società, conditi da qualche normale diverbio in campo, i rapporti sono sempre rimasti ottimi. A ...