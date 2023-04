Aurora Ramazzotti, il piccolo Cesare assediato dai paparazzi: papà Goffredo filma i fotografi nascosti tra le siepi (Di sabato 15 aprile 2023) Cesare Augusto nel mirino dei paparazzi. Il piccolo Ramazzotti Cerza, nato da due settimane, è già gettonatissimo tra i fotografi. Il neo papà Goffredo Cerza ha... Leggi su leggo (Di sabato 15 aprile 2023)Augusto nel mirino dei. IlCerza, nato da due settimane, è già gettonatissimo tra i. Il neoCerza ha...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... leggoit : Aurora Ramazzotti, il piccolo Cesare assediato dai paparazzi: papà Goffredo filma i fotografi nascosti tra le siepi - Monia_Rota_OS : RT @MagazineSouls: Aurora Ramazzotti ha partorito, è nato il piccolo Cesare. Nonna Michelle Hunziker e nonno Eros Ramazzotti sono fuori di… - Monia_Rota_OS : RT @MagazineSouls: Aurora Ramazzotti ha partorito, è nato il piccolo Cesare. Ma questa notizia non è soltanto una fonte di gioia, ma anche… - SPARISULPETT0 : @AMICINEWSAMICII A meno che tu non sia aurora ramazzotti non ti trovo - infoitcultura : Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza neogenitori: i primi scatti in famiglia con il piccolo Cesare -