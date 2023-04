Aulla | continua a sgretolarsi il castello accusatorio contro i Carabinieri

Leggi su forzearmatenews

(Di sabato 15 aprile 2023) Nota della segreteria Regionale Toscana del Nuovo SindacatoNSC In data 14 aprile sono stati escussi tre testimoni per la parte dell’ex comandante Tellini che hanno confermato la malattia della moglie (diabete) che la portava a degli atteggiamenti a volte anche aggressivi nei confronti di chiunque, non escluso negli ambienti familiari, in caso di squilibrio glicemico. Sia il dottore di famiglia che l’amica dei coniugi hanno confermato che la consorte del luogotenente godeva di tutta la libertà che voleva e non era sottoposta a nessun tipo di costrizione da parte del marito. Il figlio Gianluca oltre a riconfermare quanto detto dagli altri due ha anche parlato riguardo le vicende di un telefono che, come confermato in udienza, gli era stato rubato durante una festa di capodanno smentendo così l’accusa di un finto furto denunciato per frodare ...