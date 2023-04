Attimi di terrore per Elisabetta Canalis: minacciata nella sua casa (Di sabato 15 aprile 2023) Grande paura per la showgirl Elisabetta Canalis nella sua casa in California. Ecco cosa è accaduto all’ex velina sarda. ’ex velina nonostante il tempo che passa, resta sempre una delle donne più belle del nostro Paese. Sempre sorridente e dal fisico atletico, la Canalis sta costruendo un suo percorso nel campo dello sport, ottenendo anche i primi riconoscimenti. Infatti è notizia dello scorso giugno, che la Canalis si sia portata a casa il suo primo incontro durante la 12esima edizione del The Night of Kick and Punch. Peccato però che non tutto stia andando per il verso giunto nella sua vita. Sembra che le persone a lei più care facciano a gara nel dirle ‘addio’. Se lo sport e la figlia Skyler Eva Perri sono le uniche fonti di gioia ... Leggi su howtodofor (Di sabato 15 aprile 2023) Grande paura per la showgirlsuain California. Ecco cosa è accaduto all’ex velina sarda. ’ex velina nonostante il tempo che passa, resta sempre una delle donne più belle del nostro Paese. Sempre sorridente e dal fisico atletico, lasta costruendo un suo percorso nel campo dello sport, ottenendo anche i primi riconoscimenti. Infatti è notizia dello scorso giugno, che lasi sia portata ail suo primo incontro durante la 12esima edizione del The Night of Kick and Punch. Peccato però che non tutto stia andando per il verso giuntosua vita. Sembra che le persone a lei più care facciano a gara nel dirle ‘addio’. Se lo sport e la figlia Skyler Eva Perri sono le uniche fonti di gioia ...

