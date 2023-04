Attentato in Giappone, bomba carta lanciata durante un comizio col premier Fumio Kishida. Arrestato un uomo (Di sabato 15 aprile 2023) A meno di un anno dall’Attentato dell’ex premier Shinzo Abe, avvenuto durante un comizio elettorale, torna la paura in Giappone. La stessa dinamica si è ripetuta nella tarda mattinata di oggi nella città di Wakayama, nel sud ovest dell’arcipelago, dove il capo dell’esecutivo, Fumio Kishida, si trovava nei pressi del porto di Saikazaki per dare sostegno al candidato del partito Liberal-democratico, in occasione delle imminenti elezioni distrettuali. La polizia ha detto di aver Arrestato un uomo che ha lanciato un ordigno esplosivo simile a una bomba carta in direzione del premier, prima di essere raggiunto e bloccato dalle forze dell’ordine. L’esplosione, seppur contenuta, della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 15 aprile 2023) A meno di un anno dall’dell’exShinzo Abe, avvenutounelettorale, torna la paura in. La stessa dinamica si è ripetuta nella tarda mattinata di oggi nella città di Wakayama, nel sud ovest dell’arcipelago, dove il capo dell’esecutivo,, si trovava nei pressi del porto di Saikazaki per dare sostegno al candidato del partito Liberal-democratico, in occasione delle imminenti elezioni distrettuali. La polizia ha detto di averunche ha lanciato un ordigno esplosivo simile a unain direzione del, prima di essere raggiunto e bloccato dalle forze dell’ordine. L’esplosione, seppur contenuta, della ...

