Attentato contro il primo ministro Kishida in Giappone

(Di sabato 15 aprile 2023) In, a Wakayama, intorno alle 11:30 ora locale, ilFumiostava tenendo un comizio per la sua corsa elettorale quando ad un certo punto un oggetto metallico e cilindrico gli è passato accanto, scatenando il panico. Gli uomini della sicurezza lo hanno subito messo al riparo e, secondo l’emittente locale ‘Nhk’, un sospettato sarebbe stato preso Ilse Fumioè stato tratto in salvo dopo un fallitoa Wakayama, neloccidentale Il comizio si stava tenendo all’aperto a Wakayama, una città nella parte occidentale del, 65 chilometri a sud-ovest di Osaka. Alcuni testimoni hanno raccontato di aver visto un oggetto che ...

TOKYO (GIAPPONE) - il primo ministro giapponese Fumio Kishida. Una bomba artigianale, simile a un fumogeno sarebbe stato lanciato mentre Kishida stava tenendo un discorso a Wakayama, nel Giappone occidentale. GIAPPONE A meno di un anno dall'attentato in cui è morto l'ex premier Shinzo Abe, torna la paura in Giappone. Durante un discorso elettorale.

Una bomba artigianale simile ad un fumogeno è stata lanciata contro Fumio Kishida. Il primo ministro giapponese stava tenendo un discorso a Wakayama, nel Giappone occidentale. Arrestato il presunto at ...Torna la paura in Giappone a meno di un anno dall'attentato dell'ex premier Shinzo Abe, avvenuto durante un comizio elettorale.