Attentato contro il primo ministro giapponese Kishida

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Giappone, attentato contro il primo ministro Kishida: lui è in salvo. Fermato un uomo - Corriere : Giappone, attentato contro Kishida, il Primo Ministro in salvo. Fermato un uomo - Antonio_Tajani : Le autorità israeliane confermano la morte del cittadino italiano Alessandro Parini e riportano il possibile ferime… - MasterblogBo : TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Attentato contro il primo ministro giapponese Fumio Kishida. Una bomba artigianale,… - Billa42_ : Giappone: attentato contro il primo ministro Kishida -

Il primo ministro giapponese Fumio Kishida è stato tratto in salvo dopo un fallitoa ... Secondo le prime indiscrezioni pubblicate dall'agenzia 'Jiji', l'oggetto scagliatoil leader ...... che avevano perso la vita in unnel nord della Cisgiordania. Il 10 aprile un palestinese ... Nel frattempo, anche sul fronte interno, le protestela riforma della giustizia vanno avanti.Diversi media locali, tra cui l'agenzia di stampa Kyodo, riferiscono cheil capo del governo ... Qualche mese, in un altro, era stato ucciso l'ex premier Shinzo Abe . L'incidente è ...

Giappone, attentato contro Kishida: primo ministro in salvo, l'esplosione non provoca feriti RaiNews

TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Attentato contro il primo ministro giapponese Fumio Kishida. Una bomba artigianale, simile a un fumogeno sarebbe stato lanciato mentre Kishida stava tenendo un discorso ...Attentato contro il primo ministro del Giappone Fumio Kishida che fortunatamente è rimasto illeso. Secondo quanto riferito, un uomo avrebbe lanciato un ordigno artigianale contro il primo ministro ...