Attentato contro il primo ministro giapponese Kishida

TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Attentato contro il primo ministro giapponese Fumio Kishida. Una bomba artigianale, simile a un fumogeno è stato lanciato mentre Kishida stava tenendo un discorso a Wakayama, nel Giappone occidentale. Arrestato il presunto Attentatore, un 24enne. Kishida è stato portato in salvo dagli uomini della sicurezza. Non risultato eventuali feriti tra i presenti. Solo una grande nuvola di fumo che ha invaso la zona. Foto: agenziafotogramma.it (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

