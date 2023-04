ATP Montecarlo | Musetti esalta Sinner | “Fa male con ogni colpo | può diventare il n 1”

(Di sabato 15 aprile 2023) Lorenzosi è fermato ai quarti di finale del Masters 1000 di. Dopo la grandissima impresa di giovedì contro il numero 1 al mondo Novak Djokovic, l’azzurro (testa di serie n.16) non è riuscito a esprimersi al meglio nella partita di ieri contro il connazionale Jannik(n.6 del seeding) ed è uscito dal campo con una netta sconfitta per 6-2 6-2. Nel match controha sicuramente pagato a caro prezzo la stanchezza derivante dalla durissima sfida contro Djokovic, durata quasi tre ore. Nel post partita di ieri il nativo di Carrara non ha però voluto usare scuse e ha preferito dare i meriti al vincitore (fonte: La Gazzetta dello Sport): “Ha imposto il suo ritmo fin da subito e ha giocato a un livello veramente alto”. Lorenzo si è trovato di fronte un giocatore ...

Una finestra sul futuro, visto cosa è accaduto ieri sul red carpet di, nell'ultimo match ... mentre il carrarino si era reso protagonista dell'impresa epica contro il n.1, Novak Djokovic,...Dove vedere Sinner - Rune La semifinale dell'ditra Sinner e Rune è in programma non prima delle ore 15.30 sul centrale Rainier III. Sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva per gli ...Nella gara dei quarti di finale del torneo di tennisdi, Rune supera Medvedev per 6 - 3, 6 - 4 e ora dovrà affrontare Jannik Sinner. Guarda il video con gli highlights del ...

Sinner-Rune oggi in tv, ATP Montecarlo 2023: orario, programma, streaming, differita in chiaro OA Sport

Lorenzo Musetti si è fermato ai quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo. Dopo la grandissima impresa di giovedì contro il numero 1 al mondo Novak Djokovic, l’azzurro (testa di serie n.16) non ...E' la semifinale 'giovane' del Masters 1000 di Monte-Carlo. Jannik Sinner , primo dopo i Fab Four a raggiungere la semifinale a Indian Wells, Miami ...