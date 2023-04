Atp Montecarlo 2023, Sinner sconfitto in semifinale (Di sabato 15 aprile 2023) Montecarlo, 15 apr. (Adnkronos) - Jannik Sinner sconfitto in semifinale all'Atp Masters 1000 di Montecarlo 2023. L'azzurro, testa di serie numero 7, è stato sconfitto in tre set in rimonta dal danese Holger Rune, numero 6 del tabellone, che si è imposto con il punteggio di 1-6, 7-5, 7-5 in due ore e 45 minuti e che in finale affronterà il russo Andrei Rublev. Il primo set per l'altoatesino è andato via liscio con un netto 6-1. Ad inizio secondo set però l'azzurro è andato sotto 3-0 prima della sosta forzata per pioggia. Rune è scappato fino al 5-3 prima di essere raggiunto dal numero 1 d'Italia che ha piazzato il break per il 5-5. Sotto 5-6, Sinner si è inceppato perdendo servizio e set. Copione simile nel terzo e decisivo parziale. Sotto 5-6, in una ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 15 aprile 2023), 15 apr. (Adnkronos) - Jannikinall'Atp Masters 1000 di. L'azzurro, testa di serie numero 7, è statoin tre set in rimonta dal danese Holger Rune, numero 6 del tabellone, che si è imposto con il punteggio di 1-6, 7-5, 7-5 in due ore e 45 minuti e che in finale affronterà il russo Andrei Rublev. Il primo set per l'altoatesino è andato via liscio con un netto 6-1. Ad inizio secondo set però l'azzurro è andato sotto 3-0 prima della sosta forzata per pioggia. Rune è scappato fino al 5-3 prima di essere raggiunto dal numero 1 d'Italia che ha piazzato il break per il 5-5. Sotto 5-6,si è inceppato perdendo servizio e set. Copione simile nel terzo e decisivo parziale. Sotto 5-6, in una ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Impresa di Lorenzo Musetti al torneo di Montecarlo, terzo Masters 1000 stagionale: il toscano ha battuto, in rimont… - fisco24_info : Atp Montecarlo 2023, Sinner sconfitto in semifinale: (Adnkronos) - Il danese Rune vince in 3 set, sfiderà il russo… - iirpo : RT @repubblica: Tennis, Atp Montecarlo: Sinner cede a danese Rune (1-6, 7-5, 7-5). Il danese affronterà Rublev in finale - RaiNews : Atp Montecarlo, il 'bad boy' Rune batte Sinner e vola in finale. L'azzurro ha lottato fino alla fine ma si è dovuto… - ledicoladelsud : Atp Montecarlo 2023, Sinner sconfitto in semifinale -